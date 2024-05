Marian Nazat: Între Islaz și Turnu Măgurele S-a pornit alaria la Islaz, cerul s-a involburat dintr-odata și-și varsa stropii mari și deși peste glodurile insetate. „Va fi belșug cu ploaia asta”, ii zic unui barbat leat cu mine. „Haide sa va descrețesc nițel fruntea ! Cica pe o vreme asemanatoare, țiganul se intalnește cu un vecin, care ii spune: «Ba, de la atata apa, toate o sa iasa din pamant!» «Aoleu, fir-aș al dracu’, se sperie balaoacheșul, o ieși și soacra-mea?»” Radem amandoi și ne adapostim sub o salcie pletoasa, pomul cel mai drag mie din neasemuita lunca a Dunarii. * Apropo, ce i-o fi cașunat reflexivului Blaise Pascal… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

