Alice Voinescu nu-l are la inima deloc pe Ica Antonescu: „Ce gargariseala, Doamne! «Sangele luminos al spiritualitații romane!» «Regele este lacrima de bucurie din gena suferintei noastre» etc.!!! Si asta e profesor de drept! Doamne, mai fie-ți mila si de noi. (…) Ce sa mai spun de justificarea pumnului si a cotropirii sub cuvantul «Dreptul popoarelor puternice». Manca-v-ar moliile, barbari nerozi, rai si cruzi! Omoratori de spirit, care va credeți constructori de neamuri și nu sunteti decat niște naroade instrumente, cozi de topor ale cotropitorilor. Ei vor avea sa plateasca in fața lui…