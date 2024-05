Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Alexandru Piscan, cetațean roman, a fost arestat pentru 30 de zile de catre judecatorii Curții de Apel București, fiind acuzat de tradare, intr-un dosar instrumentat de DIICOT”Soluția pe scurt: INCH/F/DL-In baza art. 226 din Codul de procedura penala, admite propunerea de arestare preventiva formulata…

- Procurorul general Alex Florenta si reprezentantii Sindicatului Liber Uniunea Nationala a Specialistilor din Ministerul Public au semnat, miercuri, primul acord colectiv de munca incheiat de Ministerul Public pentru functionarii publici. Documentul, valabil 12 luni, urmareste reglementarea drepturilor…

- Bataia din Parlament dintre foștii miniștri Florin Roman și Dan Vilceanu, ar putea ajunge pe masa procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, au declarat pentru STIRIPESURSE.RO surse judiciare. Imadiat dupa scenele reprobabile, care au revoltat pe toata lumea,…

- Dosarul de corupție al fostului inspector al Camerei de Conturi Cluj, Gheorghe Isai, va fi rejudecat. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Cluj la finele acestei saptamani. La pachet, de rejudecarea dosarului a beneficia și omul de afaceri trimis in judecata de procurorii DNA Cluj ca l-a mituit pe…

- Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de marți, 5 martie, mai multe percheziții la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in județele Cluj, Bihor și Salaj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea…

- Anchetatorii sustin ca Florentina Liliana Gidea a accesat si promovat in mod sistematic, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propaganda terorista, specifica unei organizatii din Orientul Mijlociu.In cadrul materialelor accesate de femeie erau prezentate scene de lupta si antrenamente…

- O persoana judecata in Romania pentru propaganda terorista, dupa ce ar fi promovat materiale ale unei organizatii active in Orientul Mijlociu, a fost condamnata definitiv la patru ani si 11 luni de inchisoare, a anuntat DIICOT. “Prin decizia din 28.02.2024 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia…

- O femeie judecata in Romania pentru propaganda terorista, dupa ce ar fi promovat materiale ale unei organizatii active in Orientul Mijlociu, a fost condamnata definitiv la patru ani si 11 luni de inchisoare , a anuntat DIICOT. “Prin decizia din 28.02.2024 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia…