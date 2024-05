Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de amploare a Poliției. Peste 80 de percheziții in toata țara la persoane banuite de infractiuni economico-financiare Operațiune de amploare a Poliției: Peste 80 de perchezitii domiciliare se desfasoara luni dimineata in cadrul a 15 actiuni operative. Sunt vizate persoanele implicate in infractiuni…

- Peste 80 de perchezitii domiciliare se desfasoara in aceasta dimineata in toata tara, pe linia combaterii infractiunilor economico-financiare, anunta IGPR . Peste 80 de perchezitii domiciliare se desfasoara luni dimineata in cadrul a 15 actiuni operative, pentru tragerea la raspundere a persoanelor…

- IGPR: Peste 80 de perchezitii domiciliare in toata țara pe linia combaterii infractiunilor economico-financiare Peste 80 de perchezitii domiciliare se desfasoara luni dimineata in cadrul a 15 actiuni operative, pentru tragerea la raspundere a persoanelor implicate in infractiuni economico-financiare.…

- Astazi, 27 mai 2024, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu Ministerul Public Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, coordoneaza o ampla operatiune de combatere a infractiunilor economico financiare. Astfel,…

- Peste 80 de perchezitii domiciliare se desfasoara luni dimineata in cadrul a 15 actiuni operative, pentru tragerea la raspundere a persoanelor implicate in infractiuni economico-financiare. ”Astazi, 27 mai, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice,…

- Dorin Alexandru Piscan, cetațean roman, a fost arestat pentru 30 de zile de catre judecatorii Curții de Apel București, fiind acuzat de tradare, intr-un dosar instrumentat de DIICOT”Soluția pe scurt: INCH/F/DL-In baza art. 226 din Codul de procedura penala, admite propunerea de arestare preventiva formulata…

- Procurorul general Alex Florenta si reprezentantii Sindicatului Liber Uniunea Nationala a Specialistilor din Ministerul Public au semnat, miercuri, primul acord colectiv de munca incheiat de Ministerul Public pentru functionarii publici. Documentul, valabil 12 luni, urmareste reglementarea drepturilor…

- Anchetatorii sustin ca Florentina Liliana Gidea a accesat si promovat in mod sistematic, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propaganda terorista, specifica unei organizatii din Orientul Mijlociu.In cadrul materialelor accesate de femeie erau prezentate scene de lupta si antrenamente…