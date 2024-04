Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a crescut frecvența și amploarea asalturilor mecanizate probabil intr-o incercare de a sparge apararile ucrainene inainte ca noroiul de primavara sa ingreuneze manevrele și inainte ca Kievul sa primeasca ajutor militar suplimentar, potrivit Institutului pentru Studierea Razboiului (ISW)

- ”Azi ne simtim in securitate multumita rezistentei Ucrainei, insa Europa - nu doar Europa, ci toate tarile care tin la respectarea frontierelor lor - ar trebui sa inteleaga ca Vladimir Putin trebuie sa fie oprit. Daca vrem pace, trebuie sa ajutam Ucraina prin toate mijloacele”, declara cotidianului…

- Statele europene discuta cum sa consolideze sprijinul militar acordat Republicii Moldova, in conditiile in care aceasta se confrunta cu eforturile de "destabilizare din ce in ce mai agresive" din partea Rusiei, a declarat joi purtatorul de cuvant adjunct al Ministerului francez de Externe, citat de…

- Congresul așa-zișilor deputați de la Tiraspol, care s-a desfașurat pe parcursul zilei de 28 februarie 2024, nu a anunțat “unirea” Transnistriei cu Rusia (așa cum se temeau unii analiști occidentali), dar a cerut totuși Rusiei sa-și mențina soldații in regiunea estica a Republicii Moldova. Paragraful…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a facut ecou liderului sovietic Iosif Stalin in amenințarile sale impotriva ucrainenilor din teritoriile ocupate de Rusia, a scris Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW) in raportul sau din 22 februarie. Medvedev, acum vicepreședintele Consiliului de Securitate…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) din Statele Unite susține ca Rusia vrea sa demareze „o operațiune hibrida” in Republica Moldova. „Kremlinul desfașoara operațiuni de informare impotriva Moldovei, foarte asemanatoare cu cele pe care Kremlinul le-a folosit inainte de invaziile sale in Ucraina…

- La aproape doi ani de la inceputul razboiului din Ucraina, Vladimir Putin ramane increzator. In interviul cu Tucker Carlson publicat joi noapte, presedintele rus afirma ca infrangerea tarii sale este „imposibila”. „Au existat indemnuri pentru a provoca Rusiei o infrangere strategica pe campul de lupta”,…

- Regiunea separatista pro-rusa a Republicii Moldova, Transnistria, a declarat ca are nevoie de mai mult gaz natural rusesc pentru functionarea industriei, in contextul in care aprovizionarea si costurile apar ca probleme electorale, informeaza Reuters.Republica Moldova a depins mult timp de Rusia…