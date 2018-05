Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din 2018 a festivalului Untold vine cu o surpriza pentru fanii festivalului și aduce în România cei mai buni artiști din lume ai muzicii trance, pe o scena dedicata exclusiv lor. Pe scena trance vor urca: ATB, Bryan Kearney, Chicane, Ferry Corsten, Gareth Emery, Orjan Nilsen, Markus…

- Misha Miller a facut un super cover, marți dimineața, la Virgin Tonic, dupa Calvin Harris – ”How deep is your love”. Daca n-ai prins momentul in direct la Virgin Radio Romania, pe pagina noastra de Facebook sau ți-a placut atat de mult incat vrei sa-i dai play din nou, avem inregistrarea video pentru…

- Diplo tocmai ce și-a lansat ultimul single in colaborare cu Lil Xan, dar intre timp i-a sarit imaginația la un alt proiect. Postand pe Instagram o fotografie cu o caseta pe a carei coperta scrie “L, S, D”, Diplo tocmai ne-a dat numele proiectului, care se intampla sa fie și numele piesei pe care trio-ul...…

- Dragostea e un sentiment universal prin care trecem toți mai devreme sau mai tarziu. Daca pentru unii acest sentiment ajunge super puternic și se termina prin o viața perfecta alaturi de partener, pentru alții se transforma intr-o desparțire urata, uneori fara incheiere. Fenomenul ghosting, sau a te…

- David Guetta este unul dintre cei mai puternici artiști ai lumii. Piesele sale pur și simplu capteaza și ajung super rapid pe primul loc in topuri. Cu toate acestea, niciun cantec nu se compara cu “Titanium”, colaborare pentru care artistul a lucrat impreuna cu Sia, piesa fiind super apreciata și preluata…

- Cu siguranța Dua Lipa nu mai ține cont de reguli. La afterparty Brit Awards cantareața a fost suprinsa aproape lipita de Calvin Harris pe care se pare ca l-a cam urmarit toata seara. O sursa din interior a declarat ca artista in varsta de 22 de ani nu l-a cucerit doar pe Calvin Harris, ci... View Article