- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) continua seria Conferintelor „Mostenirea lui Asachi" cu o prelegere a academicianului Ladislau Vekas. Acesta este director al Centrului de Cercetari Tehnice Fundamentale si Avansate, de la Filiala Academiei Romane din Timisoara. Evenimentul are…

- In luna decembrie, orchestra JOHANN STRAUSS ENSEMBLE revine pe scenele din Romania alaturi de dirijorul Russell McGregor in cadrul turneului național al celui mai așteptat concert de muzica clasica dedicat sarbatorilor de iarna – „CRACIUN VIENEZ”. Astfel, peste 35 de instrumentiști, artiști invitați…

- Romania are trei partide-test in luna noiembrie. Pentru primul dintre aceste, cel impotriva selectionatei statului Chile, care va avea loc pe arena „Arcul de Triumf”, in 5 noiembrie, au fost chemati in lotul de 33 si trei componenti ai trupei de pe Bega. Cei trei jucatori de la SCM USV Timisoara sunt…

- Serviciile norvegiene de contraspionaj (PST) anunta marti ca au arestat un presupus spion clandestin rus care s-a dat drept un cercetator brazilian. Suspectul a fost arestat luni, in timp ce se ducea la serviciu, la Universitatea Tromsø (nord), potrivit televiziunii publice norvegiene NRK, relateaza…

- A invins neantul scorburos al anti-poeziei. “E o batalie pe care poetul Gheorghe Vidican o caștiga, ca in orice batalie din Istoria literaturii, singur: e vidicaniada lui”, considera președintele Uniunii Naționale a Scriitorilor din Romania, filiala Timișoara, Cornel Ungureanu.

- Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat luni, 3 octombrie, o investiție a Guvernului Romaniei pentru construirea celui mai mare camin studențesc din țara. Caminul se va construi in termen de 2 ani, iar valoarea investitiei este de 138 de milioane de lei. Noul camin studențesc va avea o capacitate…

- Artistul timișorean Daniel Tudor, cel care la ediția de acum trei ani a concursului Vocea Romaniei a facut o figura frumoasa, fiind poreclit „Eminem de Romania“, a lansat primul sau disc, „Heart is loud“, un E.P, care conține cinci piese. „M-am nascut in Timișoara pe 13 Ianuarie 1996 și am crescut și…

- Sambata a avut loc prima demonstrație auto din Romania a monopostului M8Electro Mahindra Racing, complet electrica, care a concurat in Sezoanele 5-8 ale competițiilor FIA de Formula E. Fostul pilot F1, Nick Heidfeld este cel care l-a introdus timisorenilor pe Bulevardul Vasile Parvan. Intregul sistem…