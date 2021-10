Scânteia: O viață cât un veac... Intr-o lume incarcata de atatea provocari, este aproape imposibil sa te gandești ca ai putea trai 100 de ani. Gheorghe Zaharia locuiește in Scanteia și, in urma cu o saptamana, a implinit un veac de viața. Veteran al celui De-al Doilea Razboi Mondial, campul de batalie i-a predat primele lecții despre maturitate. Avea doar 22 de ani cand s-a luat la tranta cu moartea și a reușit sa o invinga. Pentru curajul de care a dat dovada, dar și pentru faptul ca este cel mai varstnic localnic din Scanteia, autoritațile locale i-au conferit titlul de «Cetațean de Onoare». Viața pe front In casa... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

