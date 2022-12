Ramesh Balwani a fost gasit vinovat in iulie, intr-un proces separat, pentru toate capetele de acuzare ce i-au fost aduse in scandalul acestei fraude masive, in care au fost pacaliti investitorii si pacientii companiei. Fostul numar doi al start-up-ului si fost iubit secret, ani de zile, al fondatoarei companiei a fost condamnat miercuri la 155 de luni de inchisoare, potrivit unei decizii a unui judecator federal american. Infiintata in 2003, Theranos a promis ca va inventa un aparat ce va putea efectua sute de analize de sange dintr-o singura picatura prelevata de pe deget. Cu acest proiect revolutionar,…