Scandalul Kinder se extinde. Nu consumați produsele din această listă! Mari probleme pentru producatorul Ferrero. Auchan retrage in Romania mai multe produse Kinder, cu suspiciune de salmonella, potrivit unor anunțuri ale ANSVSA. ”Motivul retragerii: suspiciune de contaminare cu Salmonella. Persoanele care au achiziționat produsele avand EAN-ul menționat sunt rugate sa nu il consume și sa il returneze la Serviciul Client, urmand sa li se returneze contravaloarea acestuia”, a transmis Auchan. Nu consumați aceste produse Cu trei zile in urma a fost anunțat ca au fost descoperite in Europa zeci de cazuri de salmonella, suspiciunile indreptandu-se spre produsele de ciocolata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Agentia Federala pentru Siguranta Alimentara (Afsca) din Belgia a ordonat producatorului italian de dulciuri Ferrero sa opreasca deocamdata productia la fabrica din Arlon (Belgia) si sa recheme toate produsele fabricate la aceasta unitate, din cauza temerilor privind o epidemie de salmonella, transmite…

- Cu doua saptamani inainte de Pasti, cateva zeci de cazuri de salmonella au fost descoperite in Europa, suspiciunile indreptandu-se spre produsele de ciocolata Kinder produse in Belgia si retrase de la comercializare de producatorul Ferrero, informeaza AFP, citata de Agerpres. Grupul Ferrero a informat…

- Suedia, Danemarca și Spania se alatura țarilor care trimit acasa diplomați ruși. In total, peste 40 de angajați ai ambasadelor urmeaza sa paraseasca teritoriul statelor menționate, potrivit Realitatea.md . Din Danemarca pleaca 15 reprezentanți ai Kremlinului. Conform Reuters, masura raspuns la dovezile…

- Cu doua saptamani inainte de Pasti, cateva zeci de cazuri de salmonella au fost descoperite in Europa, suspiciunile indreptandu-se spre produsele de ciocolata Kinder produse in Belgia si retrase de la comercializare de producatorul Ferrero, informeaza Agerpres. Grupul Ferrero a informat marti ca a decis…

- Cu doua saptamani inainte de Pasti, cateva zeci de cazuri de salmonella au fost descoperite in Europa, suspiciunile indreptandu se spre produsele de ciocolata Kinder produse in Belgia si retrase de la comercializare de producatorul Ferrero, informeaza AFP.Grupul Ferrero a informat marti ca a decis sa…

- Anunțul a fost facut de Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie, care a venit totodata și cu recomandarea ca oamenii sa returneze produsele cumparate.Din cele peste 50 de cazuri depistate in Regatul Unit, mai mult de trei sferturi dintre pacienți sunt copii cu varsta de pana in 5 ani.Și…

