Stiri pe aceeasi tema

- Jamila a pierdut procesul eclerelor cu Laura Laurențiu și la Curtea de Apel. Cunoscuta vloggerița, care pretindea daune de 5.000 de euro de la colega de breasla e acum buna de plata. Judecatorii Instanței de Apel au obligat-o sa ii plateasca rivalei 25.000 de lei cheltuieli de judecata, pe langa cei…

- Instanța s-a pronunțat și in a doua etapa a procesului dintre cele mai cunoscute bucatarese de pe YouTube. Jamila (Geanina Staicu-Avram) a pierdut din nou in fața Laurei Laurențiu, dupa ce Curtea de Apel București i-a respins contestația in privința deciziei inițiale din procesul eclerelor la tava.Curtea…

- Instanța s-a pronunțat și in a doua etapa a procesului dintre cele mai cunoscute bucatarese de pe YouTube. Jamila (Geanina Staicu-Avram) a pierdut din nou in fața Laurei Laurențiu, dupa ce Curtea de Apel București i-a respins contestația in privința deciziei inițiale din procesul eclerelor la tava.

- Curtea de Apel București a pronunțat, in 2 februarie 2023, o noua sentința in dosarul in care doua dintre cele mai renumite gospodine de pe Youtube, Geanina Staicu-Avram (Jamila) și Laura Laurențiu, s-au judecat pentru rețeta de ecler la tava.

- Conflictul dintre Jamila și Laura Laurențiu continua, dupa ce in 2019, intre cele doua au aparut neințelegeri care au pornit de la rețeta de ecler la tava. Bucataresele au ajuns in instanța și se lupta pentru obținerea drepturilor de autor pentru desert.

- Scandalul „Eclerul” contina in instanța! Jamila și Laura Laurențiu, doua bucatarese de succes in online și in afara lui, continua sa se judece pentru obținerea dreptului de autor, in cazul faimoasei rețete de ecler la tava. In 2019, Jamila, celebra gospodina de pe YouTube, a depus plangere la Tribunal,…

- Cele doua vedete din mediul online iși revendica in instanța rețeta unei prajituri clasice: eclerul. Jamila a reclamat-o pe Laurențiu dupa ce aceasta a raportat-o pe canalul de YouTube. Jamila a pierdut, a facut apel, iar judecatorii Curții de Apel București vor pronunța sentința definitiva pe 2 februarie.Marți,…

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, a anuntat ca primul termen in procesul pe care l a intentat Guvernului pentru ca nu au fost organizate alegeri locale in peste 50 de localitati, s a stabilit primul termen de judecata in 6 februarie. Dosarul va fi judecat de Curtea de Apel…