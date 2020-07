Scandalul dintre clanurile Sandu si Murui din Murgeni, un nou episod, la Tribunalul Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… In aceasta dimineața, anchetatorii au adus in fața judecatorilor de drepturi și libertați pe rromii din Murgeni, ridicați duminica dimineața de polițiști. Instanța a emis trei mandate de arestare preventiva, pentru doi membri ai clanul Sandu și un membru al clanului Murui. Acestia iși vor…

- In incercarea de a asigura un climat de siguranța publica in Murgeni, polițiștii vasluieni au ridicat mai multe arme de la clanurile de rromi care s-au batut la inceputul lunii iunie in centrul orașului. Armamentul gruparilor Murui și Sandu depașește orice imaginație și arata cat de periculoase sunt…

- SPERANTE… Terorizați, ani la randul, de clanurile de rromi din oras, locuitorii din Murgeni au avut o surpriza extrem de placuta in aceasta dimineața, cand au vazut desfașurarea impresionanta a forțelor de ordine. Chiar daca au fost treziți de zgomotul sirenelor, aceștia au ieșit la balcoane și la…

- In zona s-au intors – de cand cu criza sanitara – sute de indivizi și in conflictele de strada rivalii au ajuns sa se impuște cu pistoale cu aer comprimat, iar oamenii sa fie loviți intenționat cu mașina. Ca sa controleze situația, pe strazi forțele de ordine inarmate patruleaza in numar mare. Cu o…

- Numarul fortelor de ordine a fost suplimentat pentru a efectua patrulari in zona, pe motiv ca exista riscul ca violentele sa escaladeze. "Avand in vedere riscul criminogen, pe raza UAT Murgeni a fost constituita o zona speciala de siguranta publica, fiind suplimentate efectivele de ordine…

- Doua clanuri din Vaslui și-au declarat razboi pe fața. Aproape 200 de persoane sunt asteptate sa se incaiere pe strazi, vineri, asta dupa ce ieri a avut loc o alta confruntare sangeroasa intre cele doua grupari, scrie ziarul local din Vaslui Vremeanoua.O confruntare de proportii a fost anuntata, vineri,…

- UPDATE: Scandalul din Murgeni a luat amploare! Patru ambulanțe au ajuns azi noapte la spitalul din Barlad, care este suport Covid-19, aducand patru barbați din aceeași familie de rromi, Murui, batuți, impușcați și calcați cu mașina, de catre cei din clanul Sandu, din Murgeni. Victimele sunt din clanul…

- Totul a pornit de la un incident care a avut loc in urma cu cateva zile, cand cativa dintre membrii unuia dintre clanuri au spart geamul autoturismului unui rom din clanul rival. In urma judecatii tiganesti, familia celor care au distrus autoturismul a promis ca va plati despagubiri daca pagubitul…