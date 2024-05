Piedone către Nicușor: Leneșule! Mincinosule! Candidatul PUSL la primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, e in campanie ca in anii ’90. El continua atacurile la adresa contracandidatului sau la funcția de primar al Capitalei și nu se sfiește sa foloseasca termeni duri. Din leneș și muncinos nu-l scoate ae Nicușor Dan. Tema zilei? Aglomerația din trafic, dupa cum reiese din textul postat pe pagina sa de FB: „Un arogant pentru Bucureștiul anului 2035! Leneșule, n-ai ințeles nimic din lumea asta reala, cu iz de usturoi! Minți și iarași minți! Școala te-a invațat ca… poți rezolva o problema, doar daca ii ințelegi enunțul! Tu? Ciuciu! Zero!… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone s-a dezlanțuit, pe Facebook, la adresa lui Nicusor Dan si a lui Sebastian Burduja. „Sunteți doi mitomani smintiți care pacaliți cetațenii chiar și de Sfintele Paști! Deșteptilor, va raspund pentru ca mințiți și ma atacați nevinovat! Candidat liberal Burduja, te-ai filmat pe…

- Antena 3 a prezentat o analiza sociologica facuta de ARA Public Opinion in legatura cu votul bucurestenilor in cazul in care Catalin Cirstoiu nu se afla printre candidati. Potrivit televiziunii, analiza se bazeaza pe sondaje realizate de compania menționata in perioada martie – aprilie 2024, pe eșantioane…

- In prag de alegeri locale in București, instituțiile de presa par sa se intreca in comandarea de sondaje, fiecare incercand sa influențeze intențiile de vot ale locuitorilor Capitalei. Insa, in spatele acestor sondaje se ascunde adesea o manipulare subtila, menita sa contureze o anumita perspectiva…

- In mijlocul mulțumii, Cristian Popescu Piedone și-a instalat masa și a inceput sa iși cheme simpatizanții la semnaturi. De la cortul primarului nu au lipsit crucea și bunatațile: gogoși cu zahar oferite susținatorilor.Cristian Popescu Piedone a fost surprins și cand oferea o suma de bani unui calugar,…

- In mijlocul mulțumii, Cristian Popescu Piedone și-a instalat masa și a inceput sa iși cheme simpatizanții la semnaturi. De la cortul primarului nu au lipsit crucea și bunatațile: gogoși cu zahar oferite susținatorilor.Cristian Popescu Piedone a fost surprins și cand oferea o suma de bani unui calugar,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, se declara avantajat de decizia Coaliției de a merge cu candidați separați pentru Bucuresti. Nicusor Dan a declarat ca, in contextul in care intra in cursa si Cristian Pooescu Piedone, sondajul pe care l-a facut arata ca poate castiga inca un mandat. „Nu iau…

- Un sondaj realizat la comanda primarului Nicușor Dan arata o cursa stransa intre Cristian Popescu Piedone, PPUSL, cu un scor de 40,4%, și edilul Capitalei, Alianța Dreapta Unita), cu 39,3%. Dar primarul Capitalei compenseaza in privința direcției in care se indreapta orașul, convingerea pentru 48,2%…

- Bucureștiul ramane capitala europeana a riscului seismic, arata Gabriela Firea la 47 de ani de Marele Cutremur, acuzand ca toate șantierele pe care le-a lasat in 2020 foarte aproape de finalizare au lacatul pe ușa, la propriu. se „Aproape 4 ani de cand s-a pus lacat pe programul „București Trainic”.…