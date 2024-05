Un bărbat din Hîncești a fost reținut în flagrant de ofițerii CNA Ofițerii CNA au reținut, cu puțin timp in urma, un barbat din Hincești, banuit de trafic de influența. Operațiunea a avut loc pe teritoriul Garii de Sud din capitala, iar persoana urmeaza a fi plasata in izolator pentru 72 de ore. Potrivit materialelor cauzei, barbatul ar fi pretins de la doua persoane cite 1200 de euro, susținind ca ar avea influența asupra unor angajați ai Inspectoratului de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

