- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) informeaza ca de la inceputul anului 2024, cu suportul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de munca au fost plasate in cimpul muncii peste 4.000 persoane aflate in cautarea unui loc de munca, dintre care 2.270 șomeri (56,6%), 43…

- Pensiile indexate nu asigura un trai decent batranilor din Moldova. o recunoaște chiar ministrul Protecției Sociale, Alexei Buzu. Oficialul a declarat in studioul TV8 ca, totuși plațile sociale au crescut, comparativ cu anul 2021. Din spusele lui, atunci pensia minima era de 1143 de lei, suma fiind…

- Pensia creste, „in mediu” cu 249 de lei in Republica Moldova. Declarația a fost facuta de ministrul Protecției Sociale, Alexei Buzu, in cadrul ședinței cabinetului de miniștri. {{736199}} Oficialul a anunțat calculele in timp ce prezenta proiectul de indexare a pensiilor. In acest an, plațile sociale…

- Trei categorii de beneficiari ai alocațiilor lunare din partea statului vor beneficia de majorarea acestora, incepand cu 1 martie 2024. Guvernul a aprobat, in ședința de astazi, avizul auspra unui proiect de lege in acest sens, prezentat de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.

- Recent, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat ca din data de 1 aprilie, pensiile ar urma sa fie indexate cu 4,2 la suta. In privința acestei cifre prim-ministrul Dorin Recean a venit cu unele precizari, noteaza Noi.md. Potrivit legislației in vigoare, pensiile vor fi indexate…

- Partidul Socialiștilor susține ca „PAS continua sa umileasca pensionarii”. Declarația vine, dupa ce ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat ca indexarea pensiilor, de la 1 aprilie 2024, va fi cu 4,2%, nu cu 6% cum a fost anunțat anterior de autoritați.

- Se schimba modalitatea de acordare a compensațiilor! Valoarea compensației nu se va mai regasi in factura, ci va fi acordata beneficiarilor pe card sau la poșta! Anunțul a fost facut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, in timpul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV. Potrivit oficialului,…

- De la 1 aprilie pensiile vor fi indexate cu 4,2%, deși in decembrie 2023 autoritațile au anunțat ca in 2024 rata de indexare va fi 6%. Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, autoritațile mențin puterea de cumparare a pensionarilor prin majorarea pensiilor. Alexei Buzu spune ca de la inceputul…