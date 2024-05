Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Neșu, in varsta de 41 de ani, a decis sa spuna tot adevarul despre divorțul sau, dupa ce s-a zvonit ca fosta soție, Maria, l-a parasit in urma accidentului grav din 2011. Fostul fotbalist a spus cum au stat lucrurile, de fapt. Mihai Neșu a dat carțile pe fața despre divorțul de soție La […] The…

- Carmen Tanase, una dintre cele mai indragite actrițe, a vorbit despre Nicoleta Luciu, fosta ei colega din „Inima de țigan”. Actrița este de parere ca Nicoleta a ratat o cariera de succes in lumea cinematografiei.Invitata la podcastul lui Bursucu, Carmen Tanase a vorbit și despre Nicoleta Luciu, cea…

- Dana Roba, make-up artist de succes, aflata in plin proces cu soțul batauș, vrea sa o ia cu toate de la zero, dar departe de țara. Ne-a dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, ce plan grandios are, cum spera sa se imbogațeasca din meseria ei. Cați bani cere Dana Roba pentru un machiaj de mireasa?…

- Atunci cand suntem pe graba, și nu avem timp foarte mult la dispoziție, apelam la lucrurile instant, așa cum sunt și plicurile de ceai. Numai ca, așa cum este relevat de cele mai recente studii, vorbim despre adevarul infiorator despre plicurile de ceai, iar mulți romani nu știu ce beau, de fapt. Studiile…

- Romania este o țara plina de locuri frumoase, pentru care oamenii bat drumuri lungi. Turiști din toate colțurile lumii ajung la noi, dar inca nu au descoperit toate minunațiile cu care am fost inzestrați. Ne laudam și cu o stațiune unde vin mii de oameni, dar puțini știu cat de miraculoase sunt apele…

- Nicoleta Luciu este una dintre cele mai dorite femei din Romania. In varsta de 43 de ani, fosta Miss Romania 1999 continua sa faca furori cu felul in care arata. Totuși, nu mulți știu ca soția lui Zsolt Csergo face sacrificii pentru silueta. Cum a slabit vedeta dupa ce a nascut și la ce alimente […]…

- Veste bomba in showbizul din Romania! Vedeta tocmai a confirmat ca se desparte de soțul ei. E foarte cunoscuta in Romania, de aici și șocul fanilor. Carmen Grebenișan și Alex Militaru și-au spus adio! Fosta concurenta de la Asia Express a confirmat separarea de partenerul ei de viața! Iata ce a postat…

- Lumea filmului este in doliu, dupa aflarea veștii ca M. Emmet Walsh, din ‘Blade Runner’ si ‘Knives Out’, a decedat la varsta 88 de ani. Managerul sau, Sandy Joseph, a confirmat ca acesta a murit marți in Vermont. M. Emmet Walsh a decedat la varsta 88 de ani M. Emmet Walsh, un actor de caracter […] The…