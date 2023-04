Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis o investigație aprofundata pentru a evalua daca anumite masuri de sprijin din Romania in favoarea companiei aeriene Blue Air Aviation (“Blue Air”) sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat de presa, potrivit news.ro. Compania aeriana…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referitor la pensiile speciale, ca in cazul in care luam ad-litteram tot ceea ce este asumat in PNRR, atunci „depopulam Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, Justitia, toate Serviciile din Romania”. El a mai precizat ca, „saptamana viitoare, coalitia are…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea nu are de gand sa-și dea demisia, așa cum i s-a tot cerut in ultima vreme, dupa ce s-a aflat ca Romania va primi compensații de doar 10 milioane de euro de la CE pentru pagubele produse fermierilor de afluxul de cereale din Ucraina. Cu observația ca ele pot fi dublate…

- ”Prin PNRR aveam obligatia sa facem aceasta lege a decarbonarii, prin PNRR s-a replicat, in oglinda, acest plan de restructurare aprobat al CE Oltenia, in legea decarbonarii, ceea ce este foarte important Romania si-a asumat, fara tagada, anul 2032, de scoatere a carbunelui”, a spus ministrul despre…

- Dupa doua luni cu zeci de articole de ziar publicate , cu documente obținute de redacție de la organizațiile financiare internaționale și cu marturii ale oamenilor din interiorul ASF, dar și din interiorul companiilor de asigurari, statul a luat la cunoștința oficial joi seara, 16 februarie 2023, ca…

- Firma unul penelist sibian va incasa șase milioane de lei din PNRR ca sa digitalizeze Academia Forțelor Terestre Nicolae Balcescu din Sibiu, scrie site-ul de investigații Context . Compania, care are un cazier bogat de incompatibilitați, a caștigat doua contracte la care nu a avut niciun competitor.…

- „Domnul ministru Daea, saptamana trecuta, am aprobat in sedinta de Guvern alocarea a peste 1,1 miliarde lei pentru sprijinul agricultorilor, astfel incat fermierii sa poata sa beneficieze de fonduri pentru culturile agricole si am discutat si despre masurile pe care putem sa le luam pentru cei care…