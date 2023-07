Scandalul azilelor – În ce județe au mai fost închise! Numarul centrelor sociale inchise in urma controalelor facute de autoritati la nivel national a ajuns la 21. Alte 27 de astfel de centre au activitatea suspendata, pana la remedierea deficientelor constatate. Au fost date 76 de amenzi in valoare de 956.000 de lei, dupa controalele declanșate de scandalul azilelor din Ilfov. Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si comunicate joi seara, in cadrul actiunilor de control declansate la centrele pentru varstnici, cele pentru persoane cu dizabilitati si cele pentru copii, au fost verificate 2.088 de astfel… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

