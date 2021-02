Scandalul adopțiilor internaționale se extinde, Suedia anunță că va declanșa o investigație Autoritațile suedeze au anunțat luni ca vor demara o investigație cu privire la modul în care au avut loc adopțiile internaționale pâna în anii 1990 pe fondul temerilor crescânde ca unii copii ar fi fost luați de la parinții lor biologici în mod ilegal, relateaza Reuters.



Suedezii au adoptat în jur de 60.000 de copii din întreaga lume începând cu anii 1950, potrivit cotidianului Dagens Nyheter, mulți dintre aceștia provenind din Asia sau America de Sud.



