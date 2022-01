SCANDALOS! AUR: Istoria Holocaustului, o tema minoră Liderii AUR iși confirma inclinațiile fasciste dupa ce au transmis un comunicat de presa in care au afirmat, printre altele, ca istoria Holocaustului și educația sexuala reprezinta „teme minore” care „au fost ridicate la rangul de materii”, in ceea ce califica a fi drept o „acțiune sistematica de subminare a calitații invațamantului din Romania”. Intr-un comunicat de presa intitulat „Experimentele ideologice asupra copiilor din Romania trebuie sa inceteze”, adresat ministrului Educației , Sorin Cimpeanu, liderii AUR au afirmat, printre altele, ca Educația sexuala sau Istoria Holocaustului sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, includerea Limbii Romane, a Istoriei si a Limbii Engleze in lista disciplinelor pentru care se vor organiza concursuri nationale (olimpiade) in anul scolar 2021 – 2022 si in anii care vor urma. „Solicit ministrului…

- Sorin Cimpeanu va fi in continuare ministrul Educației in Cabinetul Ciuca. Potrivit programului de guvernare al PNL-PSD-UDMR, in ultimii 20 de ani de politici publice s-a constat un lucru: copiii și profesorii din Romania nu beneficiaza de condiții adecvate de desfașurare a procesului educațional. Principalul…

- Aproape 70% din școlile din Romania vor fi redeschise de luni, 8 noiembrie, iar elevii vor putea sa revina la școala. Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca 67,79% din numarul total al unitatilor de invatamant, de stat si privat, au decizie de desfasurare a cursurilor cu prezenta…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri seara, ca se va decide abia dupa revenirea din vacanta de doua saptamani cand se va recupera aceasta perioada. Ministrul afirma, de asemenea, ca revenirea la ore in format fizic depinde de situatia epidemiologica din luna noiembrie.…

- Cele mai slabe rezultate la concursul din 15 octombrie pentru directori de școala s-au obtinut in judetele Mehedinti (44%), Calarasi (45,1%) si Satu Mare (50,3%). Judetele cu cele mai bune rezultate sunt Cluj (93%), Salaj (81%) si Mures (78%). Promovabilitatea la proba scrisa a concursului pentru ocuparea…