Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Iasi ar putea sa aiba in acest sezon estival o cursa directa spre Constanta. Catalin Bulgariu, directorul aerogarii, a cerut companiei TAROM sa analizeze oportunitatea efectuarii de zboruri bisaptamanale spre Litoral. Destinatia a mai fost acoperita de Blue Air, in 2017. TAROM a reintrat…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a luat o decizie in premiera pentru ultimii 164 de ani din istoria Statelor Unite. Protestele cauzate de moartea unui om de culoare in urma unui abuz evident al unui polițist alb il aduc pe guvernator in situația in care este nevoit sa mobilizeze, in totalitate,…

- Un film postat pe Facebook care reda momentul in care este incatusat un barbat a devenit viral. Lumea acuza Politia ca persoana respectiva este incatusata fiindca a refuzat sa i se ia temperatura. "Un cetatean roman a fost incatusat, pentru ca a refuzat sa fie termoscanat la intrarea in magazin", este…

- In Liga 3 sta sa izbucneasca un scandal imens dupa ultimele decizii ale lui Razvan Burleanu. FRF nu a anunțat oficial, insa vrea ca doi lideri de serie sa promoveze direct, iar trei echipe de pe primul loc sa dea baraj. Motiv pentru care președintele FRF e acuzat de jocuri politice. FC U Craiova 1948…

- In Italia a avut loc, astazi, o ședința a Ligii Profesioniste de Fotbal la care au participat toate cele 20 de echipe din Serie A . S-a decis ca sezonul sa se incheie, votul fiind in unanimitate pentru propunerea oficialilor de la Roma. Acum, mai este nevoie de incheierea unui acord cu Guvernul Italian,…

- Familia Saramat, asistentii maternali care au crescut-o pe Sorina pana la varsa de 7 ani, au incercat sa ia legatura cu aceasta tinand cont ca se apropie ziua ei. Scandal uriaș intre soții Sacarin și asistenții maternali de la care a fost luata Sorina. Ce se intampla acum Cum ziua Sorinei va fi in curand,…

- Chiar daca inca nu și-a atins varful, epidemia de coronavirus din Romania nu trebuie sa impiedice reluarea macar a unei parți din economie. Profesorul Alexandru Rafila afirma ca urmeaza o saptamana critica, in care numarul total al cazurilor de imbolnavire ar putea urca spre 14.000. Totuși, Rafila crede…

- Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au ținut astazi o video-conferința alaturi de reprezentanți ai AFAN și ai cluburilor din Liga 1, in care s-a discutat despre posibilitatea reluarii Ligii 1. Aceștia au stabilit doua posibile date pentru reinceperea competiției, insa chiar și aceste date sunt invaluite…