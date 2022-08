Stiri pe aceeasi tema

- Moderna da in judecata Pfizer și BioNTech, acuzand cele doua ca au copiat tehnologia ARNm a Moderna pentru vaccinul anti-COVID. Astfel, Moderna a anuntat vineri ca a dat in judecata grupul american Pfizer si partenerul sau german BioNTech pentru incalcarea unor brevete atunci cand au dezvoltat primul…

- CureVac a intentat un proces referitor la brevet impotriva BioNTech, in Germania, pentru utilizarea tehnologiei ARNm, marcand unul dintre primele cazuri cunoscute in care o companie merge in instanta in mijlocul unei concurente acerbe pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva coronavirusului, transmite…