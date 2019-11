Stiri pe aceeasi tema

Galatasaray Istanbul a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Gaziantep Gazisehir, antrenata de Marius Sumudica, in etapa a XI-a a campionatului turc de fotbal, anunța news.ro.

Antrenorul echipei Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, a declarat ca este mandru de jucatorii lui, care au obtinut un rezultat de egalitate cu Universitatea Craiova, evoluand mai mult de o ora in inferioritate numerica, anunța news.ro.

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piturca, a fost foarte suparat pe jucatorii sai, care au terminat la egalitate partida cu Chindia Targoviste, dar a precizat ca se multumeste si cu punctul castigat la Ploiesti, deoarece oltenii ar fi putut pierde partida chiar daca au jucat in superioritate…