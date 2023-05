A fost scandal de amploare in fața Primariei din Voluntari. O echipa AUR a fost agresata de un barbat violent care a adresat cuvinte jignitoare și a distrus panourile cu inscripțiile partidului. Incidentul a avut loc in timp ce membrii partidului lipeau afișe de informare pentru mitingul din 6 Mai cu privire la modificarea legii educației ce va fi organizat in Capitala. Toata scena a fost filmata cu un telefon mobil și postata in mediul online. Din primele informații, individul s-ar fi aflat intr-un grup de 20 de persoane.