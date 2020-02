Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Gabriela Cristea a postat pe retelele de socializare o fotografie in care poarta o rochie de seara care ii scoate in evidenta silueta. Dupa cea de-a doua nastere, vedeta a reusit sa slabeasca 14 kilograme si sa arate minunat. Gabriela Cristea a tinut o dieta care consta in trei mese…

- Gabriela Cristea a slabit, dovada stand in cea mai recenta apariție a vedetei. Aceasta a postat pe contul de socializare o imagine, in care iși etaleaza silueta in cea mai mulata rochie. Astfel ca, dieta urmata de soția lui Tavi Clonda a dat rezultate. Gabriela Cristea face eforturi pentru a fi intr-o…

- Kristian Hancher, o femeie de afaceri si vedeta din Los Angeles, a demonstrat, inca o data daca mai era nevoie, ca este lipsita de orice fel de inhibiții, scrie bzi.ro. Recent, tanara s-a fotografiat pe WC, in timp ce iși facea nevoile. Dupa ce și-a terminat treaba, blondina a urcat poza pe contul…

- Dragoș Moldovan a caștigat aceasta ediție a emisiunii Vocea Romaniei difuzata de Pro TV. Voturile publicului nu i-au adus doar lui victoria, ci și lui Tudor Chirila, care i-a fost mentor și antrenor pe parcursul show-ului. Dragoș s-a luptat in marea finala cu Andi Țolea (echipa Smiley), Jasmina Rasadean…

- Fetele au cantat și in vestiar, dar și la ieșirea din sala de sport. Zeci de fani le-au așteptat pe handbalistele noastre scandand "Romania, Romania", chiar daca printre cei care s-au bucurat fiind si suporteri japonezi. Adunate in fața lor, jucatoarele Romaniei le-au cantat fanilor unul dintre…

- Gabriela Cristea este o profesionista desfavarșita atunci cand apare in fața telespectatorilor, dar și o mamica devotata pentru cele doua comori ale sale. Vedeta este foarte conectata și in mediul online, acolo unde iși ține la curent fanii, cu tot ceea ce mai apare noi in viața ei.

- Gabriela Cristea le-a povestit fanilor de pe contul de Instagram, cum și-a petrecut seara alaturi decele doua fetițe ale sale, cat timp Tavi Clonda era plecat cu treaba. Vedetas-a declarat epuizata și a recunoscut ca ii este greu fara ajutorul soțului ei.„Jucat cu fetele, plans fetele, alinat, baie…

- Jojo a renunțat la bradul natural pentru Craciunul din acest an. Actrița a optat pentru un brad realizat din placaj, care nu este deloc ieftin, insa poate fi folosit ani la rand. Vedeta le-a aratat fanilor de pe contul de socializare, ce alegere a facut.„Dragilor, va propun o alternativa super faina…