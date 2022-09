Stiri pe aceeasi tema

- Un edil de sector va fi remunerat cu 12.285 de lei și va primi in plus 1.170 de lei. Un primar de municipiu mare va fi platit lunar, cu 10.091 de lei, dupa ce va primi in plus 965 de lei. Va reamintesc ca in Romania, pensia minima e de 1.000 de lei. Practic, acești stapani de localitați sunt cei din…

- OFICIAL… Face ce face și deputatul de Vaslui, Adrian Solomon, iese din nou in evidența. De data aceasta, președintele Comisiei pentru Munca și Protecție Sociala din Camera Deputaților era cat pe ce sa se ia la bataie cu George Simion dupa ce i-a stalcit intenționat numele acestuia. Circul de toata pomina…

- Un scandal a avut loc, marți, in incinta Parlamentului București. Doi deputați au fost gata sa se ia la bataie, din cauza majorarii salariilor parlamentarilor și primarilor. George Simion, liderul AUR, aproape s-a luat la bataie cu un deputat PSD. Deputatul PSD Gabriel Zetea s-a enervat dupa ce…

- Mai mulți parlamentari s-au certat in comisia de munca din Camera Deputaților, cand au fost dezbatute amendamentele care cresc salariile demnitarilor și primarilor de la 1 noiembrie. Deputații AUR George Simion și Dan Tanasa s-au ciondanit cu deputatul PSD Gabriel Zetea, facandu-l pe social-democrat…

- Liderul AUR, George Simion, s-a dus la Comisia de Munca din Camera Deputaților, acolo unde se discuta asupra amendamentului prin care coaliția de guvernare urmarește sa creasca salariile demnitarilor și, implicit, ale parlamentarilor. Dupa o dezbatere extrem de incinsa, George Simion a ieșit pe hol…

- Comisia pentru munca si cea pentru buget de la Camera Deputatilor s-au reunit marti pentru a da raport pe ordonanta de urgenta prin care au fost marite salariile parlamentarilor si primarilor. Liderul grupului parlamentar al PSD, Alfred Simonis, a solicitat ca cele doua comisii sa se intruneasca in…

- Fostul ministru al Muncii Violeta Alexandru a declarat ca a fost agresata verbal intr-o dezbatere a Comisiei de Munca a Camerei Deputaților de catre deputatul PSD Adrian Solomon, președinte al comisiei. Solomon, care nu este la prima abatere de acest gen, i s-ar fi adresat vulgar fostului ministru.…

- Parlamentarul PSD Adrian Solomon, președintele Comisiei de Munca din Camera Deputaților, spune ca economia Romaniei „nu sta in femeia de serviciu”, potrivit Europa Libera. Declarația a fost facuta in legatura cu o modificare a Codului Fiscal care prevede supraimpozitarea contractelor de munca part-time.