Mai multe persoane au rupt, vineri seara, gardul Targului de Craciun din Constanța pentru ca voiau sa intre in incinta parcului fara certificat verde, au anunțat reprezentanții primariei, pe Facebook. Administrația locala susține ca persoanele recalcitrante nu au ținut cont de nimic in ”incercarea lor disperata de a intra in Targul de Craciun fara a avea certificatul verde”: ”Nu i-au impiedicat nici privirile speriate ale copiilor prezenți in parc și nici lacrimile acestora. In timp ce ei provocau acest circ și forțau gardurile, constanțenii responsabili așteptau in ordine sa intre in parc”, a…