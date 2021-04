Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal la plecarea Andreei Moldovan de la Ministerul Sanatații. Secretarul de stat care a emis un ordin prin care schimba regulile privind carantinarea orașelor fara sa se consulte cu oficialii a fost demis astazi. Mai mult, și Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații a fost demis din funcție.…

- E scandal uriaș la Ministerul Sanatații, unde un consilier de-al lui Vlad Voiculescu a sunat la 112 sa ceara ajutorul poliției. Codruța Cerva și Oana Lovin protestau la minister, cand consilierul a incercat sa le ia afișele de la intrarea in instituție. Cei trei au avut un conflict, iar ulterior…

- Deputații USR-PLUS Adrian Wiener și Emanuel Ungureanu sunt vehiculați ca favoriți pentru a-l inlocui pe Vlad Voiculescu la șefia Ministerului Sanatații. Momentan, insa, Ministerul Sanatații ramane fara conducere, deoarece președintele Klaus Iohannis a semnat doar decretul de revocare din funcție a lui…

- Fostul ministru al Sanatații, Nelu Tataru, ar reveni imediat la carma Ministerului Sanatații daca i s-ar cere. Declarația a fost facuta, marți seara, la Antena 3, cand revocarea ministrului Vlad Voiculescu era data in presa ca foarte posibila, dupa ultimele evenimente. „In acest moment, in condițiile…

- Ministerul Sanatații a transmis un comunicat vineri noapte in care vine cu explicații despre situația extrema și fara precedent de la Spitalul Foișor unde pacienții au fost evacuați in plina nopate din unitate. Vlad Voiculescu da vina pe managerul spitalului despre care spujne ca a intarziat 10 ore…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu nu le cere scuze rudelor morților inmormantați fara haine acuzand o „intrebare capcana” in legatura cu „un neadevar”, din partea Antenei 3, televiziunea care a facut dezvaluiri in ultimele zile, privind un nou protocol cu care clericii și oficialii sunt de acord,…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a spus, in briefingul de presa de la Palatul Victoria de joi, 25 martie, ca a fost aprobata instituirea cadrului legal pentru testarea rapida antigen in farmacii. In acest sens, vineri, vor avea loc discuții la Ministerul Sanatații pentru definitivarea procedurilor.…

- Spre deosebire de documentul care i-au adus critici lui Vlad Voiculescu, noul formular de acord anticipat din partea parinșilo rnu mai poarta și antetul Ministerului Educației, ci doar pe cel al Ministerului Sanatații. Tipizatul prin care parinții pot exprima consimțamantul de testare a copilului lor…