- Dupa ce a disponibilizat doua treimi din forta de munca a Twitter, Elon Musk vrea acum sa faca angajari.Intr-o sedinta deschisa, tinuta in prima zi a saptamanii, Elon Musk a spus ca Twitter a terminat cu disponibilizarile si ca acum cauta chiar sa faca angajari.Dupa disponibilizarile…

- ”Echipa noastra de la Centrala Nucleara Zaporojia m-a informat ca centrala a pierdut orice aliementare externa (cu electricitate) pentru a doua oara in cinci zile”, trage el un semnal de alarma pe Twitter. ”Grupurile electrogen diesel de salvare furnizeaza acum electricitatea necesara functiilor acesteia…

- O membra suedeza a Parlamentului European și-a taiat parul marți seara (4 octombrie), in timpul unui discurs susținut in plenul Parlamentul European de la Strasbourg, in semn de solidaritate cu demonstrațiile antiguvernamentale din Iran. Acestea au fost declanșate de moartea, in custodia poliției morale,…

- Cehia a devenit prima țara ai carei cetațeni au reușit sa doneze o suma impresionanta, printr-o campanie de strangere de fonduri, pentru a cumpara un tanc modernizat T-72 din epoca sovietica, care va fi trimis in curand armatei ucrainene pentru a o ajuta sa se apere impotriva invaziei Rusiei, a anunțat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi la Londra duminica și luni, unde va participa la o intalnire cu Regele Charles al III-lea, apoi la funeraliile de stat al Reginei Elisabeta a II-a. Duminica, 18 septembrie, Klaus Iohannis va participa la recepția gazduita de Majestatea Sa Regele Charles al…

- Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a vor avea loc pe 19 septembrie la ora locala 11:00 (10:00 GMT) la Westminster Abbey din Londra, a anuntat Palatul Buckingham, conform agentiilor internationale de presa, citate de Agerpres .Aceasta zi va fi sarbatoare legala in Marea Britanie, dupa cum…