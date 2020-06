Scandal la București! USR și PLUS rup negocierile cu PNL Co-presedinti USR-PLUS Bucuresti Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu au transmis marti un mesaj comun in care critica retorica unor lideri PNL privind dreapta unita pentru „a scapa de PSD”. „Cu cine sa unim dreapta? Cu domnul Chirica de la Iasi care a sarit de la PSD la PNL?”, au subliniat cei doi. „In ultimele zile au aparut cateva zeci de articole despre cum Bucurestiul a fost impartit. Vedem astazi declaratiile unui lider liberal care vorbeste despre impartirea listelor intre USR PLUS, PNL si PMP. Totul sub aceeasi placa repetata de 30 de ani: «Este nevoie de dreapta unita, doar asa scapam de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conferințele PACTUL PENTRU MUNCA, organizate de catre Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Federatia Patronala Petrol si Gaze – FPPG, in parteneriat strategic cu CONCORDIA, continua si in 2020. Daca, anul trecut, dezbaterile au avut loc in București, Iași și Cluj-Napoca, anul…

- Conferințele PACTUL PENTRU MUNCA, organizate de catre Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Federatia Patronala Petrol si Gaze – FPPG, in parteneriat strategic cu CONCORDIA, continua si in 2020. Daca, anul trecut, dezbaterile au avut loc in București, Iași și Cluj-Napoca, anul…

- Initiativa #prioritatepentrusanatate continua si in perioada starii de alerta. Pana pe 15 iunie, #prioritatepentrusanatate va asigura transportul gratuit pentru pacientii cronici catre si de la 37 de spitale din Bucuresti (inclusiv Ilfov), Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara si Brasov. Proiectul se adreseaza…

- In urma cu doar cateva zile, primarul comunei Domnești, Adrian Ghița, a facut o ”rememorare” a masurilor care trebuie respectate ”cu sfințenie pentru prevenirea raspandirii COVID-19!”. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, nr. 496 ediția print ”Ne aflam, dupa spusele specialiștilor, inca pe o linie ascendenta,…

- Primaria 1 Decembrie anunța intreruperi programate pentru data de vineri, 24 aprilie, in alimentarea cu energie electrica. Potrivit anunțului postat de primarie pe pagina de Facebook, intreruperea alimentarii cu energie electrica va avea loc in intervalul 9.00 – 17.00 (intrerupere de aproximativ doua…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca prelungirea starii de urgenta fara o minima garantie ca vor fi luate masurile ”corecte si necesare” pentru prevenirea unui dezastru economic ar fi o ”inconstienta totala”. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 495 ”Care este…

- Avand in vedere situația epidemiologica prin care trecem, Vasile Cimpoeru, primarul orașului Bragadiru recomanda localnicilor sa caute informații cu privire la prevenirea și tratarea infecției cu noul coronavirus, numai din surse oficiale. Totodata, edilul le cere localnicilor sa nu mai raspandeasca…

- Primarul comunei Daraști, Sorin Țicu, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca avand in vedere noile masuri de combatere a raspandirii noului coronavirus Covid-19 și interzicerea persoanelor varstnice de a parasi domiciliul, primaria este la dispoziția tuturor persoanelor care se afla in aceasta situație…