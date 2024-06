Stiri pe aceeasi tema

- 120 de milioane de oameni au fost forțați sa-și paraseasca casele din cauza razboiului, violenței și persecuției. Este al 12-lea an consecutiv in care numarul acesta a crescut, atingand un nou record, a declarat agenția ONU pentru refugiați, potrivit digi24.ro. {{751646}}Populația globala stramutata…

- Prețul apartamentelor atinge un nivel record la nivel național. Evoluția vine pe fondul creșterii susținute a prețurilor pentru locuințe noi in marile orașe. Singura excepție este Iașiul, unde evoluția este contrara celei inregistrate in alte mari centre urbane.

- Prețul de referința pentru sucul de portocale concentrat inghețat, tranzacționat la Intercontinental Exchange din New York, a ajuns miercuri la 4,77 USD per livra. Prețul este aproape dublu fața de cel inregistrat in urma cu un an.

- Cumparartor: Cat sunt ardeii kapia?Vanzator: 20 de lei sunt toti. 20 si astia grasi si kapia...Cumparator: Cat e loboda?Vanzator: 1,5 lei sau 5 lei. Cumparator: Sunt si pepeni aici, 12 lei kg. Asta cred ca are 8-9 kile lejer. Cumparator: Cat e salata?Vanzatortor: 4 lei bucata.Cumparator: 4 lei? Imi…

- Prețul aurului a continuat sa se situeze aproape de maximele record la cateva zile dupa ce tensiunile din Orientul Mijlociu au explodat, sporind atracția de refugiu a lingourilor. Cotația metalului prețios a inregistrat luni o noua inchidere record. Pentru luna iunie, contractele futures s-au tranzacționat…

- Gramul de aur s-a scumpit joi cu 48,76 bani (0,14%), ajungand la o cotatie de 337,4428 lei, de la 336,9552 lei, cat anuntase miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare-record.

- Moneda nationala s-a depreciat, joi, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9730 lei, in urcare cu 0,20 bani (0,04%) fata de cotatia precedenta, de 4,9710 lei, noteaza Agerpres. Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scazut, moneda americana fiind cotata la…

- Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scazut, moneda americana fiind cotata la 4,6085 lei, in urcare cu 1,93 bani (+ 0,42%), comparativ cu miercuri, cand s-a situat la 4,5892 lei.De asemenea, moneda nationala s-a depreciat si in raport cu francul elvetian, calculat de BNR la 5,0914 lei, in crestere…