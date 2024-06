Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele Sloveniei si Serbiei au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), joi, pe Football Arena din Munchen, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, noteaza...

- Jovan Surbatovic, secretarul general al Asociatiei Sarbe de Fotbal, a amenintat, joi, cu retragerea echipei sale de la EURO 2024 din Germania din cauza unor scandari auzite in tribune la meciul dintre selectionatele Croatiei si Albaniei, in cursul carora s-a strigat "ucide-ti sarbul", relateaza EFE.

- Comisia de Etica si Disciplina a UEFA a impus o amenda de 87.875 de euro Croatiei si una de 37.375 de euro Albaniei, din cauza incidentelor provocate de fanii lor la meciurile de la EURO 2024. Croatia a fost sanctionata pentru conduita fanilor sai la meciul cu Spania (0-3), disputat pe Stadionul Olimpic…

- Danemarca - Anglia, meci din etapa a 2-a, din Grupa C, va avea loc joi, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și la televizor de catre PRO Arena. Reeditarea semifinalei de la EURO 2020, desfașurat in 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, va fi al doilea meci al zilei și al grupei dupa…

- Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2024 a inceput, faza grupelor fiind in desfașurare pana pe 26 iunie. Romania e in grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia, primul meci al naționalei avand loc astazi, 17 iunie, de la ora 16:00, cu reprezentanta Ucrainei. Partida de astazi va fi transmisa…

- Selecționata Angliei a invins echipa Serbiei cu scorul de 1-0, duminica seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania.

- Echipa de fotbal a Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3 0 3 0 , in aceasta seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania.Au marcat Morata in min 29, Fabian Ruiz minutul 32 si Carvajal in min. 45 2. ...