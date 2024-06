Tranziția catre energia electrica este esențiala, iar aceasta descoperire recenta a unei companii britanice promite sa schimbe radical industria motoarelor electrice. Aceasta a creat un magnet fara metale rare, cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), in doar trei luni. Implicațiile acestei descoperiri sunt uriașe pentru viitorul energiei verzi și al sustenabilitații. Provocarile materialelor rare in tehnologiile […] The post Un magnet revoluționar fara metale rare: viitorul motoarelor electrice appeared first on Puterea.ro .