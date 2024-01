Scandal între sistemul bancar si Guvern. Băncile nu sunt de acord cu suspendarea plății ratelor pentru fermieri Bancile nu sunt de acord cu intenția Guvernului de suspendare a plații ratelor pentru fermieri și au cerut de urgența o intalnire. Dupa ce au analizat proiectul de ordonanța de urgența, bancherii ar fi solicitat de urgența o intrevedere cu legislativul și spun ca nu sunt de acord cu aceasta propunere, care ar face mai […] The post Scandal intre sistemul bancar si Guvern. Bancile nu sunt de acord cu suspendarea plații ratelor pentru fermieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

