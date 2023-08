Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in jurul orei 20:30,polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca in parcarea unui hotel de pe Calea Lugojului din Timișoara a avut loc un scandal intre mai multe persoane. Ajunși la fata locului, polițiștii nu au gasit nicio persoana, insa au inceput…

- Scandal in toata regula, miercuri seara, in parcarea unei sali de nunți, in Calea Lugojului din Timișoara. Polițiștii și jandarmii au intervenit dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie la o nunta de romi. Din primele informații de la fața locului, implicați in incident sunt membri din doua clanuri…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Targu Mureș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mureș, au efectuat marți, 8 august, cinci percheziții domiciliare in Targu Mureș, la locațiile frecventate de trei persoane, banuite de savarșirea…

- Ieri, 26 iulie, in timp ce polițiștii Secției 3 Farcașa efectuau serviciul de patrulare au oprit pentru control un motociclu condus pe strada Izvorului din Farcașa. La ghidon a fost identificat un barbat de 44 de ani din comuna. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca barbatul…

- oDuminica seara, 25 iunie, la ora 23.20, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca la un imobil din Barsana are loc un scandal. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat patru persoane cu varste cuprinse intre 46 și 83 de ani. In urma verificarilor…

- Un tanar de 21 de ani din Iași, care este banuit de acte de violența savarșite intr-un mijloc de transport in comun, a fost reținut de polițiști. El ar fi agresat un tanar intr-un autobuz, in urma unui conflict spontan. Cercetarile continua sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire, tulbrarea…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce o femeie a cazut de pe o schela. Incidentul a avut loc in acesta dimineata, in jurul orei 10.00, in cladirea Palace, care apartine Primariei Craiova. Imobilul se afla in curs de reabilitare. „Pe 16 mai, ora 09.45, polițiști…