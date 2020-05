Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, inaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD, ca nu a purtat masca de protecție atunci cand a luat cuvantul de la tribuna Parlamentului pentru ca are o deviație de sept care ii pune probleme. „Sub o forma de gluma am vrut sa transmit faptul…

- Mai multe focuri de arma au fost trase, vineri, in timpul unui conflict izbucnit intre doua grupuri de barbati, in municipiul Arad, sapte persoane fiind duse la audieri dupa interventia politistilor, transmite Agerpres. Incidentul a avut loc in cartierul Aradul Nou, unde doua grupuri de barbati au avut…

- Pacientele se plang ca sunt obligate sa faca testul COVID-19 la privat, ca sa fie primite in spital, anunța Realitatea PLUS. Gravidele se revolta pe Facebook ca nu sunt internate pana nu iși fac testul care determina prezența coronavirusului in corp, dar conducerea spitalului se apara spunand ca nu…

- Premierul Ludovic Orban a evitat, joi, sa-i mai dea o replica liderului PSD Marcel Ciolacu, spunand ca „e bine ca am depașit aceasta etapa pana la urma”, pentru ca proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc a fost respins ieri in Senat. „Ce sa-i raspund? In calitate de președinte al Camerei…

- Opt persoane au fost retinute de procurori si urmeaza sa fie prezentate, luni, instantei in vederea luarii de masuri preventive, dupa ce, duminica seara, au fost implicate intr-un scandal violent in municipiul Sacele, fortele de ordine fiind nevoite sa traga focuri de arma. Imagini video disponibile…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va vota “responsabil” privind prelungirea starii de urgența, joi, in Parlament. “Incompetența Guvernului in gestionarea crizei, dar și lipsa oricarui dialog pentru un plan de masuri economice și sociale ne pun sa alegem intre doua rele: sa…

- In condițiile infectarilor cu virusul Covid-19, liderul PSD Marcel Ciolacu insista ca congresul partidului a fost amanat din cauza coronavirusului. Mai mult, Ciolacu spune ca Ludovic Orban ar trebui sa iși vada de treaba lui și sa nu dea directive despre cum sa se faca politica in PSD. „Nu e nicio tensiune.…

- Una dintre cele mai puternice organizații PSD din țara, Organizația județeana Dambovița a decis in aceasta seara sa il susțina pe Marcel Ciolacu pentru poziția de președinte al partidului, transmite realitateadinpsd.net. In cadrul Conferinței extraordinare, noul președinte Corneliu Ștefan le-a propus…