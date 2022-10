Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta de incendiu, in noaptea de sambata spre duminica, la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timisoara. A fost activat Planul de Roșu de intervenție, dupa ce un fum gros a invadat doua etaje ale cladirii. Din spital au fost evacuați 42 de copii si parinții lor. Fumul a fost…

- Experții cibernetici trag un semnal de alarma și indeamna utilizatorii de WhatsApp sa activeze de urgența cateva funcții speciale din aplicația folosita de peste 2 miliarde de oameni. Experții dezvale cum este siguranța mesajelor pusa in pericol prin simpla bifare greșita a unor funcții de securitate…

- Copilul in varsta de sapte ani, care a fost grav ranit la inceputul acestei saptamani de o statuie in holul Primariei Capitalei, va fi supus unei interventii chirurgicale. “In cursul zilei de astazi copilul va fi supus unei interventii chirurgicale stabilita in urma investigatiilor. Mentionam inca o…

- Copilul se juca in apa, pe o plaja din Vama Veche, pe o saltea pneumatica. La un moment dat, oamenii de pe mal au observat cum salteaua pe care se afla copilul a fost dusa in larg si au sunat la numarul unic de urgenta 112. Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea” au intervenit…

- Un camionul ale caror frane au cedat a intrat in mai multe mașini și a luat foc la Sevastopol pe autostrada „Tavrida”. Potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgența, 21 de persoane au fost ranite, inclusiv 3 copii. O persoana a murit. Anterior, franele camionului au cedat. ⚡️The truck crushed…

- Boris Johnson și-a anunțat, joi, demisia din fruntea Guvernului Marii Britanii și de la conducerea Partidului Conservator. El va asigura interimatul in fotoliul de premier pana la desemnarea succesorului sau. In plus, urmeaza sa desemeneze un succesor la sefia partidului, pana la alegerea unuia, la…