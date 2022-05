Stiri pe aceeasi tema

- Stand Up Revolution, emisiunea scoasa din grila cu o zi inainte sa fie difuzata, va avea in sfarșit premiera. Pe 29 mai, noua producție va putea fi urmarita la Antena 1. In luna februarie a,c., dupa mai multe amanari, noua producție in care jurați sunt consacrații Teo –Vio- Costel și Dan Badea, a…

- Platforma de streaming muzical Spotify se retrage din Rusia din cauza noilor legi emise de Kremlin privind companiile media. Decizia vine in contextul in care Instagram, YouTube, Google, Facebook și Twitter nu mai pot fi accesate din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 30 WTA) a ratat calificarea in finala turneului de la Lyon, dupa infrangerea suferita in fața ucrainencei Dayana Yastremska (21 de ani, locul 140 WTA). A fost 7-6 (5), 4-6, 6-4 pentru jucatoarea din Ucraina, care s-a inclinat dupa doua ore si 31 de minute de joc echilibrat…

- Chinul prin care trece Roxana Ciuhulescu dupa Survivor Roxana Ciuhulescu a fost la Survivor Romania 2022. A facut parte din echipa Faimoșilor și avea planuri mari. Iși dorea sa ajunga cat mai departe in competiție. Din pacate insa, problemele medicale i-au dat batai de cap. A fost astfel nevoita sa…

- Cei care doresc sa foloseasca functia de limitare a timpului petrecut zilnic pe Instagram pot alege acum de la 30 de minute in sus, in loc de 10 minute. Fara sa anunte, Instagram a modificat parametrii functiei de limitare a timpului petrecut in cadrul platformei. Functia este utila pentru cei care…