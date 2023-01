Stiri pe aceeasi tema

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- Giovanni Becali a facut anunțul momentului despre Olimpiu Moruțan! Pisa i-a decis viitorul fotbalistului roman. Olimpiu Moruțan a fost adus de Pisa, sub forma de imprumut, in vara acestui an, de la Galatasaray. Imprumutul acestuia urmeaza sa expire la finalul actualului sezon, insa italienii au opțiunea…

- Ianis Hagi ar putea reveni pe teren la inceputul lui 2023, dupa un an de pauza. Antrenorul lui Rangers a explicat situația mijlocașului. Dupa ce au anunțat prelungirea contractului cu Ianis Hagi in urma cu cateva zile, cei de la Rangers au oferit acum noi detalii despre revenirea fotbalistului pe teren.…

- Ianis Hagi a facut anunțul pe care il aștepta toata lumea! Revenirea internaționalului roman, pe gazon, este foarte aproape. Pe 21 ianuarie 2022, intr-un meci contra celor de la Stirling, Ianis Hagi a suferit o ruptura de ligamente incrucișate, care il ține pe „bara” de mai multa vreme. Ianis Hagi,…

- Iese Cristiano Ronaldo, intra Roberto Firmino! Al Nassr vrea sa dea lovitura cu starul lui Liverpool, dupa ce l-a ratat pe CR7. Anunțul rasunator a fost facut de mirror.co.uk. Firmino va intra in ultimele 6 luni de contract cu clubul de pe Anfield, iar oficialii din Arabia Saudita ii pregatesc deja…

- „Starea lui Pele se amelioreaza progresiv!”. Acesta este anunțul imbucurator facut de spitalul in care este internat legendarul atacant. Brazilianul se afla la spitalul Albert Einstein, din Sao Paulo, unde este tratat pentru o infecție respiratorie. In ultimele zile, lumea fotbalului a fost zguduita…

- Razvan Lucescu a refuzat sa preia o echipa din Anglia. Este vorba despre Hull, formație care evolueaza in Championship. Britanicii au anunțat astazi ca antrenorul roman, in prezent la PAOK, s-a aflat pe lista conducatorilor lui Hull, in plin sezon. Chiar daca oferta era foarte tentanta, Lucescu Jr.…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…