Scandal cu bătaie în Ghinda! Trei bărbați, cercetați Seara agitata in Ghinda! Un barbat in varsta de 43 de ani a fost batut de alți doi localnici. Ulterior, barbatul agresat a spart parbrizul mașinii unuia dintre cei care l-au lovit. Toți cei trei barbați sunt cercetați de polițiști. Aseara, in jurul orei 20.00, un barbat de 43 de ani din Ghinda a sesizat prin 112 faptul ca, in timp ce se afla in curtea unui imobil din localitate, a fost agresat de doi consateni in varsta de 32, respectiv 55 de ani. „Polițiștii Biroului de Ordine Publica au intocmit dosar penal și continua cercetarile pentru lovire sau alte violențe. Ulterior, in aceeași seara,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

