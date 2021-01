Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis vineri reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an, de la 1,50% pe an, incepand cu data de 18 ianuarie 2021.

- Actiunile gigantului de comert electronic Alibaba au scazut luni cu 9%, la cel mai redus nivel atins din luna iunie, in pofida unui program de rascumparare de actiuni in valoare de 10 miliarde de dolari lansat de compania chineza, din cauza ingrijorarii investitorilor legata de investigatiile antitrust…

- Dupa ce, sambata, s-a inregistrat un numar record de noi cazuri de infecție cu coronavirus in județul Botoșani, Direcția de Sanatate Publica anunța pentru duminica o scadere importanta, la jumatate fața de ultima raportare.

- Numarul angajatilor a crescut cu 0,9% atat in zona euro, cat si in UE, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate ieri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. Sunt cele mai semnificative cresteri de cand se publica aceste…

- Fata de nivel national, numarul de infectari la nivelul judetul Timis a scazut. Numarul de persoane din judetul Timis confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, a fost de 271, dintre care 123 sunt din Timisoara. In ziua precedenta au fost 405 de infectari, dintre care 207 in Timisoara, in conditiile…

- Cele mai noi date publicate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) arata ca s-au inregistrat 1.179 de tranzactii in cea de-a noua luna din 2020, pe cand anul trecut s-au inregistrat 1.696 de tranzactii. Defalcat, au fost vandute 235 de apartamente in judetul Iasi in luna…

- Alianța USR Plus inregistreaza o creștere de 3 puncte procentuale in sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM in octombrie. 20,4% ar fi scorul Alianței daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare. Practic USR Plus are acum un scor mai bun decat avea PSD luna trecuta. PNL scade 2 puncte procentuale…