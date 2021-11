Scade numărul noilor infectări cu SARS-CoV-2 şi al bolnavilor internaţi în Timiș Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, luni, tendinta descrescatoare a numarului noilor cazuri de COVID-19 confirmate, precum si al bolnavilor cu aceasta patologie internati inclusiv in sectiile ATI. Rata de vaccinare a scazut la 2,42 la mia de locuitori pe judet si la 2,92 la mie in Timisoara, cei mai ridicati indici de infectare cu SARS-CoV-2 mentinandu-se in comunele Pischia (6,59) si Bara (6,29), potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 57 de cazuri noi de COVID-19 in judet, dintre care 11 minori si 32 in Timisoara. Sunt 322 de bolnavi cu COVID-19… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

