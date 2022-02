Scade intensitatea actualului val al pandemiei Scade intensitatea actualului val al pandemiei Foto: Gabriel Sava. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Scade intensitatea actualului val al pandemiei, însa numarul cazurilor de COVID-19 confirmate zilnic ramâne la un nivelu ridicat. Aproximativ 15.300 de persoane nou diagnosticate au fost anunțate ieri, iar numarul pacienților din spitale a scazut sub 11.000, este cel mai mic nivel din aceasta luna. Tendința de scadere se regasește acum și la Terapie Intensiva, însa numarul deceselor asociate infectarii ramâne ridicat: 125 ieri. … Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

