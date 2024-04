Consilierul județean Rareș Enescu (PSD): „Proiectul CJ de interconectare a canalizării din Mitică Apostol nu îndeplinește condițiile de eligibilitate” V. Stoica Unul dintre cele doua proiecte ramase, ieri, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a consilierilor județeni a fost cel privitor la extinderea rețelelor subterane din cartierul ploieștean Mitica Apostol, printr-un parteneriat, cu finanțare prin AFM. Deși in documentație se prevedea negru pe alb ca ”perioada de depunere a proiectelor este 05.04.2024 ora 10.00 – 06.05.2024 ora 23.59 sau pana la epuizarea bugetului”, și acest proiect a fost discutat in ședința extraordinara, de indata, fara sa aiba vreo motivație a procedurii de urgența. Subiectul a fost abordat de consilierul social-democrat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

