Saxofonistul german Tobias Hoffman: „Awakening” („Trezirea”), la Sala Radio

- Vocea de aur a Greciei, Alkistis Protopsalti, revine la București, la Sala Radio, pe 30 martie. Cu o cariera fulminanta de aproape 5 decenii (28 de albume, toate Discuri de Aur sau de Platina, sute de concerte și colaborari absolut legendare) Alkistis Protopsalti se bucura de recunoaștere internaționala.…

- Artistul Ștefan Banica jr (55 de ani) a anunțat astazi, 28 februarie, ca nu va putea concerta diseara la Beraria H din București pentru ca sufera de laringita care i-a afectat corzile vocale, iar concertul a fost reprogramat pentru 28 martie. „Imi pare tare rau sa ma aflu in situația de a nu putea canta…

- Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi a fost acreditat pentru cinci ani si a obtinut cel mai mare punctaj – 94,59- din cele 11 spitale publice care au fost evaluate in aceasta perioada. In luna februarie, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) a incadrat 11 spitale…

- A inceput perioada vacantelor de iarna, a caror perioada de desfasurare este decisa de inspectoratele scolare judetene. Astfel, elevii din judetele Ilfov si Suceava vor intra in vacanta timp de o saptamana incepand de astazi, cei din alte 10 judete in perioada 13-19 februarie, iar restul judetelor si…

- Societatea Romana de Radiodifuziune va marca, in aceasta luna, un an de la invazia Ucrainei de catre Rusia, prin organizarea mai multor evenimente. Astfel, pe 25 februarie, un pictor ucrainean de 86 de ani, care a fugit de razboi cu doar o valiza in care si-a pus pensule, culori si panze, va urca pe…

- Primul an de razboi in Europa, cu impact la nivel mondial, se incheie fara un orizont de pace. Jurnalistul IIie Pintea, trimis special al Radio Romania ActuaIitați in Ucraina, impartașește publicului clipe de emoție, suferința și speranța surprinse in expoziția sa de fotografie, Ucraina – Chipuri ale…

- In data de 25 februarie, de la ora 19:00, va avea loc un concert-eveniment organizat impreuna cu Orchestrele și Corurile Radio Romania, pe scena Salii Radio. Avand titlul Viața intr-o valiza, evenimentul va sublinia drama prin care milioane de oameni au fost nevoiți sa iși paraseasca țara, luand cu…

- Theo Rose este insarcinata in trimestrul al doilea și se simte foarte bine, motiv pentru care inca mai poate urca pe scena. De Revelion, artista a avut mai multe concerte prin țara. In prima zi din an, actrița din serialul „Clanul” a marturisit ca se confrunta cu o problema. Sambata noapte, Theo Rose…