Stiri pe aceeasi tema

- O tradiție veche de zeci de ani a comunitații șvabești din Banat merge mai departe și ofera comunitații cei mai buni carnați, desemnați de un juriu in urma unui concurs. „Degustarea carnatilor banateni”- „Worschkoschtprob”, acțiunea organizata de ziarul de limba germana Banater Zeitung, a avut joi o…

- „Degustarea carnatilor banateni”- „Worschkoschtprob” a avut loc in acest an in comuna Lovrin. Manifestarea organizata de catre redactorii saptamanalului de limba germana „Banater Zeitung” a ajuns la ediția cu numarul 20. Juriul a decis ca cei mai buni carnați au fost pregatiți de Christof Siller, un…

- Redactorii saptamanalului de limba germana „Banater Zeitung”, din 1993 supliment saptamanal al „Allgemeine Deutsche Zeitung fur Rumanien”, singurul cotidian de limba germana care apare la est de Viena, organizeaza și in acest an „Worschkoschtprob” (o degustare a carnatilor banateni), o sarbatoare cu…

- Cei mai buni carnați banațeni vor fi desemnați și in acest an, in cadrul ”Worschkoschtprob”, tradiționala competiție organizata de cei de la Banater Zeitung, publicația comunitații germane din Banat. In acest an evenimentul are loc la Lovrin, pe 22 februarie. Redactorii saptamanalului de limba germana…

- In noaptea de duminica spre luni, s-a desfasurat cea de-a 81-a editie a Globurilor de Aur. Drama Oppenheimer a obținut patru premii, in timp de Barbie a luat doua trofee, unul fiind premiul la o noua categorie: pentru succes de box-office. „Succession” a cucerit patru premii Serialul HBO „Succession”…

- Autoritațile fac tot posibilul in ultimii ani ca renumita batalie de la Ruginoasa, din ultima zi a anului, sa nu mai aiba loc. La primele ore ale acestei dimineți, forțele de ordine au inceput deja sa patruleze pe strazile din Ruginoasa, pentru a-i impiedica pe “deleni” și “valeni” sa se intalneasca.…

- Ignatul este un eveniment semnificativ din cultura populara romaneasca, ce precede ciclul sarbatorilor de iarna și reprezinta momentul taierii porcilor. Are loc in fiecare an intr-o zi bine stabilita, la 20 decembrie și la un moment precis – in zorii dimineții.

- Ediia a zecea a concursului de desene i compuneri &bdquoOraul meu oraul tu&rdquo organizat de Secia de Împrumut pentru CopiiLudeteca din cadrul Bibliotecii Judeene &rdquoPanait Istrati&rdquo a anunat câtigtorii si. Competiia sa adresat copiilor din grdini i claselor 0 &ndash IV (411 ani) i...