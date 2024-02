Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni carnați banațeni vor fi desemnați și in acest an, in cadrul ”Worschkoschtprob”, tradiționala competiție organizata de cei de la Banater Zeitung, publicația comunitații germane din Banat. In acest an evenimentul are loc la Lovrin, pe 22 februarie. Redactorii saptamanalului de limba germana…

- 4250 de elevi ai claselor a VIII-a din Dambovița susțin probele scrise in cadrul simularii examenului de Evaluare Naționala. La nivelul județului sunt organizate numai doua dintre probe , luni, 5 februarie simulare proba scrisa la Limba si literatura romana – și marți, 06 februarie simulare proba scrisa…

- Astazi, 5 februarie 2024, la ora 9:00, in unitațile de invațamant cu clase gimnaziale din județul Vrancea a fost susținuta simularea probei de limba și literatura romana din cadrul examenului de Evaluare Naționala 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a. Potrivit informațiilor primite de la Inspectoratul…

- Concursul județean de matematica pentru elevii claselor a III-a, „MATEX covasnean”, ajunge in acest an la cea de-a V-a ediție, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Etapa pe școala se deruleaza pana vineri, 26 ianuarie (a.c.), in urma acesteia fiind organizata selecția pentru etapa…

- Ignatul este un eveniment semnificativ din cultura populara romaneasca, ce precede ciclul sarbatorilor de iarna și reprezinta momentul taierii porcilor. Are loc in fiecare an intr-o zi bine stabilita, la 20 decembrie și la un moment precis – in zorii dimineții.

- Sensei Stanica Grosu, invitat de onoare, a primit o placheta și o diploma din partea fostei sale eleve Alina Croitoru, de patru ori medaliata la Campionatele Europene de judo, campioana naționala, fosta componenta a Lotului Olimpic al Romaniei, a fost unul dintre produsele de cea mai buna calitate ale…

- Articolul VIDEO Topul firmelor buzoiene, la a 30-a editie. Cele mai performante companii din judet, premiate de Camera de Comert din Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Camera de Comert, Industrie si Agricultura Buzau a organizat, joi seara, la un restaurant din municipiul Buzau, cea de-a…

- Publicația de limba germana „Banater Zeitung”, care apare ca saptamanal in cadrul cotidianului „Allgemeine Deutsche Zeitung”, sarbatorește 30 de ani de existența in actuala forma. Aceasta a aparut la scurt timp dupa ce vechiul ziar „Neuer Weg” din anii comunismului și-a incetat apariția. Publicația…