Stiri pe aceeasi tema

- Vreți sa va petreceți vacanța intr-un loc inedit? Ei bine, atunci trebuie sa știți ca satul cu casute de poveste, din Romania, ar putea fi varianta perfecta. La noi in țara exista un loc cu casuțe ridicate din lut, ferestre din parbrize și sticle puse in pereti, și unde mai pui ca e și aproape de București.…

- Un sat din Romania a surprins pe toata lumea cu frumusețea lui. Din ce in ce mai mulți turiști il trec pe lista de vizite. Imaginile de acolo sunt de vis, iar liniștea și emoțiile locurilor sunt incredibile. Daca nu știi care va fi noua ta destinație pentru concediul de vara, ai mai jos detalii […]…

- Adriana Saftoiu, fosta deputata PNL la București, a fost criticata in urma cu patru ani dupa ce a venit cu ideea potrivit careia limbajul semnelor sa devina limba oficiala in Romania. In anul 2020 deputatii au decis ca limbajul semnelor este limba materna in Romania. Care au fost schimbarile in cei…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu va continua și anul acesta programul „Citește-mi 100 de povești", pe care l-a inițiat in perioada in care a ocupat funcția de ministru al Culturii. Bogdan Gheorghiu a amintit ca la inceputul anului trecut, in calitate de ministru al Culturii, a ...

- Gigantul rus Gazprom a anunțat joi ca nu va mai putea exporta gaze prin gazoductul Yamal-Europa, via Polonia, dupa ce Moscova a impus sancțiuni impotriva firmei care deține secțiunea poloneza a conductei, scrie Reuters, potrivit Economedia . „A fost implementata o interdicție a tranzacțiilor și plaților…

- Te-ai gandit vreodata ca exista un sat din Romania unde localnicii ajung doar folosind o scara? Ei bine, este adevarat și te vei convinge cand vei vedea imaginile de acolo! Este cu adevarat o creație a naturii!

- Ești dornic sa te plimbi, sa te relaxezi și sa vezi locuri noi, insa te-ai saturat sa pleci departe de meleagurile romanești?! Ei bine, a sosit momentul sa vezi care este satul din Romania care arata ca in Elveția. Suntem siguri ca nu ai auzit de el, insa trebuie sa știi ca turiștii straini il viziteaza…

- O sarbatoare organizata in localitatea Eftimie-Murgu, renumita pentru morile de apa unice in Romania, a fost reluata dupa 30 de ani de la ultima editie. Autoritatile isi propun ca, incepand din aceast an, „Ziua liliacului” sa redevina o traditie.