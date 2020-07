Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca pot fi luate masuri restrictive, de carantinare, in anumite zone unde numarul persoanelor infectate cu COVID-19 ar creste peste 1.000 sau 1.200. "Nu ne dorim sa mai luam nicio masura restrictiva. Obiectivul nostru este sa nu luam nicio…

- Dificultați juridice in textul legii privind carantina și izolarea Foto Agerpres Proiectul de lege privind carantina și izolarea a fost dezbatut ieri de Comisia Juridica a Senatului mai bine de șapte ore. Nu a fost dat un vot asupra raportului, așa cum se dorea, pentru ca senatorii juriști…

- Astazi, 24 iunie, Grupul de Comunicare Strategica a actualizat bilanțul COVID-19 pentru Romania. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 24.826. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca 321 de noi cazuri!

- Focarul este primul din Danemarca, cel mai mare producator de piei de nurca, insa vine la scurt timp dupa ce virusul a fost detectat la treisprezece ferme de nurci din Olanda unde a fost dispusa sacrificarea a aproximativ 570.000 de nurci. ''Guvernul a decis, din motive de precautie, ca lotul de nurci…

- Numarul persoanelor din Olt infectate cu noul coronavirus a ajuns in Olt la 101, ultimul fiind o persoana in legatura cu focarul de la firma din Slatina unde cinci cetateni turci sunt infectati.

- Alte trei decese au fost anunțate miercuri dimineața, in randul persoanelor infectate cu SARS COV-2 in Romania, astfel ca bilanțul a ajuns la 1219 morți. INSP a facut și o rectificare in cazul decesului numarul 1211.

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus a urcat la 17.585 in Romania, dupa ce in cursul zilei de joi au fost confirmate alte aproape 200 de noi imbolnaviri. De asemenea, numarul deceselor a crescut la 1.156.

- Curtea Suprema a Israelului a hotarat oprirea supravegherii pe telefoanele mobile a persoanelor infectate cu virusul Covid-19 de catre serviciul de securitate interna Shin Bet. Este suspendata...