Stiri pe aceeasi tema

- Taximetristii membri ai Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi (ANPOTRT) continua luni protestele in Piata Constitutiei, cu aproximativ 100 de masini participante la protest. Presedintele organizatiei, Remus Nedelcu, a declarat, pentru AGERPRES, ca taximetristii…

- Taximetristii membri ai Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi continua luni protestele in Piata Constitutiei, cu aproximativ 100 de masini participante.

- Protestul taximetristilor din Piata Constitutiei si Piata Victoriei este unul spontan, acestia intentionand sa ramana acolo pana va veni premierul sa discute cu ei, a declarat miercuri, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi (ANPOTRT),…

- Taximetristii membri ai Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi (ANPOTRT) continua astazi protestele in Piata Constitutiei, solicitand emiterea, in regim de urgenta, a unui act normativ care sa reglementeze activitatile de transport alternativ. Protestul taximetristilor…

- Taximetristii membri ai Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi (ANPOTRT) continua miercuri protestele in Piata Constitutiei, solicitand emiterea, in regim de urgenta, a unui act normativ care sa reglementeze activitatile de transport alternativ. Protestul taximetristilor…

- Protestul taximetristilor membri ai Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi (ANPOTRT) continua astazi, in Piata Constitutiei, fiind asteptata participarea a 1.800 de masini. Taximetristii solicita emiterea, in regim de urgenta, a unei Ordonante de modificare a…

- Taximetriștii care protesteaza in Piața Constituției din București amenința ca vor intra in greva foamei, daca nu le sunt solutionate revendicarile dupa cele trei zile de manifestații, a declarat, luni, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim…

- Taximetristii, membri ai Asociatiei Nationale a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi, (ANPOTRT), protesteaza luni in Piata Constitutiei. Printre ei se afla si clujeanul Ioan Pugna, liderul AMTT.